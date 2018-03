Brignani: Frizzi, una vita al servizio della Rai, mai impuntato

Roma, (askanews) - "Forse paragonabile a un personaggio delle nostre istituzioni: io credo che lui sia di diritto un Ministro del Sorriso". Così Enrico Brignani arrivando alla sede Rai di Roma per visitare la camera ardente di Fabrizio Frizzi. "Un uomo che è sempre stato al servizio della Rai, si è sempre adattato, ha fatto buon viso a cattivo gioco, raramente si è impuntato. Una persona straordinaria, la parte migliore di noi. Molti dicono che era di un talento generico e proprio questo era il suo talento, essere canna al vento. Ricordo la puntata di "Scommettiamo che" quando ci fu l'attacco a Falcone. Lui non voleva andare in onda ma siccome non c'erano allora trasmissioni di quel tipo, toccò a un uomo del buon sorriso andare nelle case degli italiani. Stiamo parlando di un uomo che ha donato il midollo osseo per ridare vita a una ragazza.

"Il mio ricordo era di tanto tempo fa, era per "Tandem", ero emozionato, a via Teulada trovai lui con la sua risata esplosiva. Non sapevo che poi lo avrei conosciuto" ha aggiunto l'attore visibilmente commosso.