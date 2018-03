Frizzi, Capparoni: sbagliato ricordarlo solo ora, ha dato tanto

Roma, (askanews) - "Io spero che non ci si ricordi sempre solo delle persone in questi momenti tristi ma che mamma Rai si ricordi anche dei suoi figlioli da vivi e soprattutto quando hanno dato parecchio di loro. Non è una polemica ma un dato di fatto, un mio sentimento che provo e ho condiviso con lui tante volte, ha vissuto da signore, sempre, da questo dovremo prendere esempio".

Così l'attore Kaspar Capparoni nel ricordare Fabrizio Frizzi alla camere ardente allestita presso la sede Rai di viale Mazzini a Roma.