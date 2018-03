Gianni Letta: piango anche io Frizzi, una persona educata

Roma, (askanews) - "Una partecipazione così corale, tutta l'Italia si è fermata, significa che Fabrizio era qualcosa di più di un presentatore, era diventato un amico di tutti gli italiani. La televisione lo aveva portato nelle case degli italiani ma lui era stato accolto bene. Tra le tante testimonianze di affetto quella che ho apprezzato di più è quella di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera: "non sarà stato un genio ma era certamente un professionista di talento, una persona educata che ha fatto bene il suo dovere sempre con il sorriso. Questo gli italiani ricorderanno. Io l'ho conosciuto ragazzo a Tandem, io ero il direttore del Tempo, e lui mi guardava con un rispetto forse esagerato che già diceva come vedeva la televisione: educata, non sguaiata. L'ho sempre seguito con amicizia e con affetto e mi fa piacere dare testimonianza di un dolore che è anche mio". Così Gianni Letta entrando alla camera ardente di Fabrizio Frizzi.