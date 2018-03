Heineken 0.0 punta a conquistare gli italiani in pausa pranzo

Milano, (askanews) - Tolto il fatto che per l'80% degli italiani la pausa pranzo non si tocca, le variazioni sul tema lungo lo Stivale sono tante. E dipendono da fattori geografici, generazionali, dal tipo di occupazione. A studiarne le abitudini è stata Heineken attraverso una ricerca commissionata a Squadrati che hanno elaborato un quadro semiotico in base al quale gli italiani a pranzo si dividono in edonisti, imbruttiti, salutisti e sciallati. Dietro questa divertente classificazione, c'è in realtà il lancio di un nuovo prodotto, Heineken 0.0, una birra analcolica che punta alla pausa pranzo come momento ideale di consumo

"In Italia si beve birra prevalentemente durante i pasti e questo non è così comune - ci ha detto Alfredo Pratolongo, direttore comunicazione e affari istituzionali di Heineken - ma quello che fa specie è che la birra viene consumata molto a cena, specie quando si va fuori, in pizzeria con gli amici, mentre a pranzo poco: parliamo di un 75% contro un 16%. C'è quindi una occasione di consumo che va sfruttata"

Di qui il lancio anche in Italia di Heineken 0.0, la cui ricetta

segue quella tradizionale utilizzata da 140 anni a questa parte

ma con un differente processo produttivo brevettato che prevede una lenta evaporazione dell'alcol. E questo dovrebbe aiutare a scalfire quel solido 85% di italiani che a pranzo bevono solo acqua, naurale o gassata che sia:

"In Italia i consumi di birra a pranzo sono molto moderati per dei motivi legati ai trend salutisti. C'è una cosa però che gli italiani vogliono: il gusto e quindi anche nella bevanda vogliono un gusto che faccia diventare la loro pausa pranzo qualcosa di piacevole".

Tra le motivazioni di chi non sceglie una bionda a pranzo c'è la necessità di tornare al lavoro, il fatto che induca una sensazione di sonnolenza ma anche motivi legati al benessere. Ora per questa nuova analcolica di Heineken, che conta 69 calorie per ogni bottiglia da 33, l'obiettivo è conquistare nuove posizioni di mercato:

"Il mercato della birra analcolica è molto piccolo in Italia e ha anche questo un andamento abbastanza piatto. La nostra ambizione è avere successo con questa Heineken 0.0 ovviamente ma anche di far muovere il mercato perchè quando un marchio come il nostro fa una proposta e si impegna a far conoscere un prodotto sconosciuto può riuscire a

far muovere anche la categoria delle birre analcoliche".