L'Aeronautica Militare italiana celebra 95 anni di vita

Firenze (askanews) - Novantacinque anni in 95 secondi. Con questo video l'Aeronautica Militare celebra il suo 95esimo compleanno. L'allora Regia Aeronautica nacque, infatti, il 28 marzo 1923; 95 anni contraddistinti da grandi successi, imprese, record e sogni di uomini e piloti valorosi.

Ieri come oggi, il personale e gli aerei dell'arma azzurra sono impegnati in numerose aree del mondo per contrastare le minacce verso l'Italia e assicurare il rispetto dei principi di legalità internazionale e dei diritti fondamentali dell'uomo.

Il compito principale assegnato all'Aeronautica Militare è quello di difendere lo spazio aereo italiano da qualunque violazione, prevenendo e neutralizzando gli eventuali pericoli provenienti dal cielo, ma anche di offrire il supporto alle missioni di pace fuori dai conflitti nazionali e alle missioni umanitarie.

Tra gli altri impegni, si ricordano: il soccorso aereo, i trasporti sanitari d'urgenza, i trasporti in alto bio-contenimento per pazienti altamente infettivi, il servizio meteorologico, il controllo del traffico aereo. Inoltre, 4 dei 7 astronauti italiani dell'Esa provengono dai ranghi dell'Aeronautica: Maurizio Cheli, Roberto Vittori, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Un quinto ufficiale, Walter Villadei è qualificato come cosmonauta alla Roscosmos.

L'Aeronautica Militare celebra il 95esimo anniversario sul Piazzale Michelangelo a Firenze il 28 marzo, con una cerimonia alla quale parteciperanno anche le Frecce Tricolori.