Milano, in servizio sulla linea 84 primo di 25 bus elettrici

San Donato Milanese (askanews) - Stesse dimensioni, stessa livrea e stesso numero di posti, ma un motore che quasi non lo senti. Se non fosse per la presa di corrente laterale e per le scritte sulle fiancate si faticherebbe a distinguere questo bus elettrico in servizio a Milano sulla linea 84, dal capolinea della M3 San Donato a largo Augusto, da quelli tradizionali con motore diesel. Eppure il passo in avanti per la città è di quelli importanti, visto che si tratta del capostipite di una famiglia destinata a portare all'estinzione gli autobus a gasolio. Un obiettivo di lungo periodo che il sindaco, Giuseppe Sala, inquadra in una strategia che coinvolge anche i mezzi privati:

"Ieri avete visto che in Consiglio comunale si è portata questa mozione per anticipare un po' l'uscita dal diesel dalla città o limitarli. Quella è la nostra filosofia: non tanto divieti in sè , ma un accompagnamento verso una rivoluzione che prevede un controllo del traffico più inquinante, il ricambio dei nostri mezzi pubblici e la prosecuzione dei lavori sulle metropolitane".

Entro l'anno ne saranno consegnati altri 24, per un totale di 14 milioni di euro investiti, e verrà bandita una gara per averne ulteriori 175. L'obiettivo è però molto più ambizioso, ed è quello di arrivare nel 2030 a una flotta di 1.200 bus elettrici, investendo complessivamente 1 miliardo di euro, la metà del quale finanziato da Atm con risorse proprie. "Realisticamente ci vorranno dieci-dodici anni per cambiare completamente il parco bus, d'altro canto se mai si parte...". I primi 25 bus con motore elettrico, prodotti dall'azienda polacca Solaris, hanno un pianale integralmente ribassato, che permette ai disabili di salire a bordo senza elevatore, un'autonomia di 180 chilometri e si ricaricano in cinque ore.