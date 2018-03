Paolo Genovese svela il suo libro, poi mi piacerebbe fare il film

Cortina, (askanews) - Paolo Genovese, regista di "Perfetti sconosciuti", al festival Cortinametraggio ha parlato anche del suo romanzo "Il primo giorno della mia vita" che sta per finire. E di cui gli piacerebbe fare anche un film.

"'Il primo giorno della mia vita' non è il giorno in cui nasci, ma quello in cui ri-nasci, quello in cui si ricomincia, dopo aver toccato il fondo, si riparte da zero. Ad alcune persone capita, hanno la fortuna di riuscire a ripartire, ad altre no" ha detto.

"É ambientato a New York - ha svelato Genovese - e parla di un curioso personaggio che si aggira per la città e ferma le persone che hanno toccato il fondo e la vogliono far finita: gli chiede una settimana di tempo per farle innamorare di nuovo della vita. La storia comincia nel giorno in cui prende 4 persone totalmente diverse, una poliziotta che ha perso la figlia, un motivatore famoso e ricchissimo, una campionessa olimpica finita in sedia a rotella e un bambino divo della pubblicità. Persone che sembrano non avere niente a che fare l'uno con l'altro. Ma ne fa un gruppo, e li accompagna alla scoperta della vita e della rinascita, promettendogli, però, di riportarli dopo una settimana dove li ha trovati, liberi di fare quello che vogliono".

E sull'idea di farne un film, il regista ha spiegato: "A me piace raccontare storie in generale, ora questo libro è quasi finito, e per me è un nuovo registro narrativo, senza la macchina da presa; devo raccontare le emozioni a parole, senza immagini, adesso la sfida è questa, poi vediamo come viene accolta questa storia, a me emoziona e mi piacerebbe farne un film. Intanto però facciamo uscire il romanzo, poi decidiamo".