Pornostar Stormy Daniels fa causa al legale di Trump: diffamata

Roma, (askanews) - La pornostar Stormy Daniels ha fatto causa all'avvocato di Donald Trump, Michael Cohen, sostenendo di essere stata diffamata. Secondo l'agenzia Dow Jones, che fa riferimento a un documento depositato dai legali della donna in un tribunale della California, Cohen le ha dato pubblicamente della "bugiarda", negando che abbia avuto un rapporto sessuale con il presidente americano più di dieci anni fa.

Intanto, la Casa Bianca continua a smentire che i due abbiano avuto un rapporto sessuale, dopo che Daniels ha raccontato del suo incontro con Trump in tv, in un'intervista con Anderson Cooper.

Cohen sin dall'inizio della vicenda ha sostentuto che le affermazioni di Daniels erano false, ma ha ammesso di aver disposto il pagamento di 130.000 dollari per comprare il suo silenzio a pochi mesi dal voto che avrebbe eletto Trump a nuovo presidente degli Stati Uniti. Dal canto suo, The Donald non ha mai commentato direttamente il caso.

Ma, in un tweet, ha scritto: "Ci sono così tante fake news. Non sono mai state così tante e inaccurate. Ma nonostante tutto, il nostro paese va alla grande!".