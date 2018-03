71 chili di marijuana pronta da vendere a Roma est, tre arresti

Roma, (askanews) - Settantuno chili di marijuana pronta da vendere nelle zone di Roma est: per questo, su mandato della procura di Tivoli, sono state arrestate tre persone, due italiani, entrambi di 54 anni, e un albanese di 40 anni.

La droga era già ripartita in balle termo-sigillate nascoste in un deposito in località Finocchio a Roma; trovata anche una piccola quantità di cocaina.

Nel corso delle perquisizioni gli inquirenti hanno sequestrato inoltre vario materiale per il taglio e la pesatura della sostanza e 5.850 euro. I tre avevano adattato gli interni di una Citroen C4, ricavandone doppi fondi per occultare e trasportare lo stupefacente.

Gli arrestati sono nel carcere di Regina Coeli: dovranno rispondere, in concorso, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.