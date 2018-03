Corteo di moto della polizia accompagna l'agente eroe Beltrame

Un corteo di moto della gendarmeria francese ha accompagnato il feretro del tenente colonnello Arnaud Beltrame, morto per essersi offerto come ostaggio nell'attacco jihadista del supermercato di Trebes, nel sud della Francia.

Il corteo ha lasciato il Pantheon tra gli applausi della folla e si è diretto agli Invalides a Parigi per una cerimonia nazionale in onore dell'agente eroe presieduta dal presidente francese Emmanuel Macron. "Dando la sua vita per mettere fine alle azioni sanguinose di un terrorista jihadista è morto da eroe", ha ricordato il presidente francese prima della cerimonia.