eBay: con primavera esplode voglia di verde, boom Bbq al Nord

Milano, 27 mar. (askanews) - eBay festeggia la primavera tracciando una mappa dei consumi in Italia, grazie agli oltre 5 milioni di acquirenti e ai 100 milioni di prodotti nuovi a catalogo. E ne viene fuori un ritratto di un paese diviso in tre. Al Nord spicca la voglia di verde e la passione per il barbecue con il triplo delle vendite a tema rispetto al resto d'Italia e un acquisto ogni 22 minuti nella categoria arredamento esterno. Focus anche sulla cura per l'auto con il triplo di acquisti di accessori e ricambi rispetto al Sud, in particolare gli pneumatici, venduti al ritmo di un set ogni 14 minuti.

Al Centro volano i consumi legati ad attività come escursioni e campeggio con un articolo venduto ogni ora, o gite in bici con un articolo legato al ciclismo venduto ogni 24 minuti. Ma anche relax tra sedie a dondolo e ombrelloni con, a sorpresa, il primato insieme al Nord di acquisti per mare e piscina.

Al Sud invece focus su look e moda, in particolare sulle borse con un acquisto ogni 26 minuti, più del doppio rispetto alla media nazionale seguite dagli sneaker con un paio venduto ogni 11 minuti. In evidenza anche la nail art, con un prodotto venduto ogni 8 minuti pari al 40% del totale nazionale. Boom anche per la vendita di contraccettivi, il quadruplo rispetto al Nord, sex toys venduti al ritmi di uno all'ora e prodotti contro la calvizie, con quasi la metà del totale nazionale venduto al sud. Un dato però unisce tutto lo stivale in primavera ed è la voglia di verde: a livello nazionale sono stati venduti 1 tosaerba ogni 12 minuti e 1 articolo fra piante, semi e bulbi ogni 3 minuti.

L'indagine di eBay è stata anche l'occasione per una selezione di tendenze e di oggetti Must have 2018, come ha spiegato Ilary Bottini responsabile Comunicazione di eBay Italia: "Dalla nostra indagine dei trend 2018 e gli oggetti must have della primavera è emerso che quest'anno sarà all'insegna delle frange fiorite e del rosa in tutta la sua nuance per quanto riguarda la moda. Per i gadget tech grande ricerca di prodotti outodoor come i droni e di smartphone. E per finire velluto e ottone per l'indoor e home decoration"