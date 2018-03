Francia, a Parigi omaggio nazionale per il gendarme-eroe Beltrame

Parigi (askanews) - Una solenne commemorazione in Francia per Arnaud Beltrame, il gendarme eroe ucciso dopo che si era offerto in ostaggio al posto di una donna durante l'attacco terroristico di venerdi scorso a Trèbes.

Un corteo di moto della gendarmeria francese ha accompagnato il feretro del tenente colonnello nelle strade di Parigi per arrivare fino al cortile dell'Hotel des Invalides dove il presidente francese Emmanuel Macron ha presieduto la cerimonia davanti alla più alte cariche dello Stato.

Al gendarme francese è stata consegnata la légion d'honneur postuma. "Dando la sua vita per mettere fine alle azioni sanguinose di un terrorista jihadista è morto da eroe", ha ricordato il presidente francese prima della cerimonia lanciando un appello ai cittadini. "Ciò che combattiamo è anche questo islamismo sotterraneo (...) che sul nostro territorio indottrina per prossimità e corrompe nel quotidiano", ha dichiarato il capo di stato, denunciando questo "nemico insidioso, che esige da parte di ogni cittadino uno slancio di vigilanza e di civismo".