Turismo, Meloni: Roma deve spingere sul volano della qualità

Roma, (askanews) - "Roma è la prima meta turistica italiana, l'Italia è sempre stata la prima meta desiderata dai viaggiatori a livello mondiale e quindi dobbiamo capitalizzare su questo fenomeno. Siamo impegnati a Roma nell'innalzare la qualità del turismo".

Lo ha dichiarato in occasione della presentazione in Campidoglio della terza edizione degli Italia Travel Awards, gli oscar del turismo italiano, l'assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro del Comune di Roma, Adriano Meloni.

"Non siamo per un turismo mordi e fuggi - aggiunto Meloni - ma per un turismo di qualità che porta in città dei turisti, dei viaggiatori, consapevoli e informati. Quindi è importantissimo spingere su questo volano. Lo stiamo facendo, l'anno scorso il turismo a Roma ha superato i 14 milioni e mezzo di arrivi censiti ma stimiamo a 20 milioni tutti gli arrivi perchè ci sono anche i crocieristi e quelli che soggiornano in affitti brevi, come per gli airbnb. Cosa che andremo a normare dal primo aprile".

"Stiamo lavorando per il decoro della città, per stimolare gli accordi con le linee aeree e gli operatori per portare appunto alla città un turismo di qualità guardando non tanto ai milioni di turisti ma ai milioni di introiti, quindi per creare occupazione e indotto per il territorio", ha concluso Meloni.