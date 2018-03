Andrea Febo: "Io vittima di bullismo, ora il brano Denuncialo"

Roma, (askanews) - Un invito ad uscire dal silenzio per chi ha subito violenze; un messaggio a chi non ha il coraggio di denunciare gli aggressori. Esce "Denuncialo", il nuovo progetto discografico di Andrea Febio, che torna nelle vesti di cantautore dopo aver firmato il testo della canzone vincitrice del Festival di Sanremo "Non mi avete fatto niente".Un brano discusso sul palco dell'Ariston, accusato di plagio; dapprima eliminata e poi riammessa. Per poi trionfare.

Di 'Denuncialo', dice: "L'idea è quella di lanciare un messaggio importante, sociale, che consiste nel denunciare la persona che provoca violenze, di tutti i tipi - psicologica, fisica, sessuale. Oggi ci sono tantissime violenze ma si denuncia ancora poco".

Un brano autobiografico. "Ho scritto 'Denuncialo' perché ho avuto a che fare con una esperienza di violenza psicologica. Quando avevo 13 anni ho subito bullismo, mi sono sentito colpito in prima persona da questa tematica, l'ho vissuta".

Denuncialo è un brano pop rock con incursioni rap. In vista del nuovo album. "Uscirà in estate un nuovo singolo, duettato con un brasiliano. Il brano parla di amore, una cosa solare. Ho duettato con Dodò".

Online anche la videoclip. "E' la prima volta che giriamo in 8K, risoluzione altissima. Con la regia di Klaus Mayenza, il video è in stile fantasy".

E il futuro di Andrea Febo? "Sicuramente concerti, live, per portare in giro la mia musica, condividere quello che ho seminato in questo periodo con la gente, che è la cosa più bella e gratificante per un cantautore".

"Ascoltate Denuncialo, ma non prendetela solo come canzone, ma come un messaggio per chi avesse subito violenza a denunciare".