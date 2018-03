Festival giovani, Lo Storto (Luiss): intercetta sguardo ragazzi

Gaeta, (askanews) - La terza edizione del Festival dei giovani a Gaeta, evento dedicato all ascolto delle nuove generazioni, si terrà dal 10 al 13 aprile. La manifestazione, è stata organizzata da Strategica community in collaborazione con la Luiss Guido Carli e Intesa San Paolo, main sponsor dell'iniziativa. Il direttore generale della Luiss spiega perchè l'Ateneo ha voluto puntare su questo festival: "Tutto cambia molto rapidamente e i modelli formativi offerti ai ragazzi devono tener conto di questo cambiamento così accelerato. Avere l'occasione di lavorare con 16mila ragazzi lo scorso anno e quest'anno con ogni probabilità di più e non soltando nel festival ma durante la preparazione con le scuole su tutto il territorio nazionale ci dà la grande opportunità di intercettare quali possono essere le occasioni verso cuicostruire nuove offerte formative. Un ponte tra scuola e lavoro e forse ancora di più. E' proprio una teletrasmissione tra scuola e lavoro. E' mettere in condizioni chi sarà chiamato a formarsi nel percorso universitario per incrociareil mondo del lavoro ad una opportunità di manifestare sin da subito quali sono gli strumenti che pensa potranno essere utili per la sua preparazione. Questo per noi è prezioso".