Guerriglia in Venezuela: 68 morti in incendio dopo sommossa

Roma, (askanews) - Almeno sessantotto persone sono morte in seguito alla sommossa scoppiata in una stazione di polizia per un "sospetto incendio" appiccato dai detenuti nella struttura adibita a carcere a Valencia, nello stato di Carabobo, nel Nord del Venezuela. Ad annunciarlo è stata la procura locale.

Il sovraffollamento delle prigioni in Venezuela ha obbligato le forze dell'ordine a utilizzare i commissariati di polizia come luogo di detenzione anche per periodi lunghi, nonostante la legge preveda che in queste strutture non si possa restare per più di 48 ore.

Secondo le prime ricostruzioni le vittime sono 66 uomini e due donne, queste ultime erano in visita a parenti detenuti.

"Niente, niente di niente. Non hanno dato alcuna informazione, niente, non sappiamo niente", afferma questa donna.

"Ci dicano qualcosa, che dicano la verità - dice questa ragazza - ci dicano se ci sono morti, se ci sono morti o no, perché noi siamo qui, siamo degli esseri umani".