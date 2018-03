La banda di Peppa Pig invade Gardaland, tante novità in arrivo

Desenzano del Garda (askanews) - Un invasione rosa a Gardaland. Si è aperta la stagione 2018 di Gardaland Resort, la novità 2018 è PEppa Pig Land, un'area interamente tematizzata che il Parco ha sviluppato in esclusiva, grazie alla partnership globale tra Merlin Entertainments - di cui Gardaland fa parte - ed Entertainment One (eOne), proprietario del brand.

Ma la stagione del popolare parco si preannuncia ricca di proposte per soddisfare - per ben 218 giorni - le esigenze dei diversi target di visitatori, anche grazie agli oltre 1.000 dipendenti che, da oggi, sono pronti ad accogliere gli Ospiti.

Oltre alla possibilità di visitare La casa di Peppa Pig è possibile salire su divertenti vascelli pirata nell'attrazione L Isola dei pirati, vivere appassionanti avventure a bordo del simpatico Trenino di Nonno Pig o sperimentare un volo sulla coloratissima Mongolfiera di Peppa Pig per scoprire il fascino del Parco dall alto.

Non c'è solo il mondo della simpatica maialina, tra le novità il rinnovamento de I CORSARI per le famiglie e San Andreas-4D Experience per gli amanti dell'adrenalina.