Turismo, terza edizione per gli Italia Travel Awards

Roma, (askanews) - Sarà il The Church Palace quest'anno ad ospitare la serata finale per l'assegnazione delle preziose statuette di Italia Travel Awards 2018 e ad accogliere in una cornice prestigiosa le centinaia di ospiti che sempre più numerosi partecipano a questo evento unico ed esclusivo ormai di importanza nazionale.

La presentazione di questa terza edizione si è svolta presso la Sala del Carroccio in Campidoglio. Il Focus, parlando degli Oscar del Turismo, è sull'offerta di eccellenza, come ha confermato l'Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro del Comune di Roma, Adriano Meloni:

"Non c'è posto migliore di Roma per fare questa premiazione, in programma a maggio. Roma è la prima meta turistica italiana, l'Italia è sempre stata la prima meta desiderata dai viaggiatori a livello mondiale dobbiamo capitalizzare su questo fenomeno e siamo impegnati a Roma per innalzare la qualità del turismo".

Diverse le novità e le curiosità svelate dalle ideatrici del progetto, Roberta D'Amato e Danielle Di Gianvito, dalla nuova sede della serata di premiazione, condotta ancora da Roberta Lanfranchi, ad un format completamente rinnovato e più dinamico. Altra novità, di questa edizione, è l'introduzione del premio "alla migliore esperienza senza barriere". L'iniziativa patrocinata da Parkin Zone onlus, è rivolta a tutte le associazioni, gli enti, le istituzioni, i comuni, le regioni ed agli operatori turistici che hanno realizzato iniziative importanti per l'accessibilità ai servizi turistici.

Italia Travel Awards dunque cresce e dopo solo due edizioni vanta numeri importanti. I votanti (Agenti di viaggio, Operatori del settore e Vìaggiatori) ad oggi sono infatti arrivati a 21.477 rispetto ai 6.500 della prima edizione del 2016.

Le categorie in concorso sono 37, e coprono l'intero range dell'offerta di servizi in ambito turistico. L'obiettivo è chiaro: premiare l'eccellenza per promuovere un turismo vincente. L'ideatrice Danielle Di Gianvito:

"Siamo alla terza edizione e guardiamo già alla serata di premiazione del 24 maggio. L'industria del turismo è un asset importante è questa manifestazione ha l'obiettivo di rilanciare il desiderio di vacanza".