Allarme sicurezza, Colosseo blindato a Roma per la Via Crucis

Roma, (askanews) - Aumentate le misure di sicurezza a Roma per la Pasqua e Colosseo blindatissimo per la tradizionale Via Crucis del Papa, con via dei Fori Imperiali e le vie intorno chiuse al traffico dalle 13 alle 23.

Già dalla mattina transenne, auto della polizia, militari davanti alla fermata della Metro B Colosseo, che sarà chiusa dalle 13, e diversi camion della Rai pronti a riprendere l'evento. Il tutto in mezzo a una folla di turisti arrivati nella Capitale per la festività.