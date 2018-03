Pakistan, il ritorno di Malala sulle prime pagine dei quotidiani

Islamabad, (askanews) - Il ritorno di Malala Yousafzai in Pakistan per la prima volta dopo l'attentato che rischiò di ucciderla è il primo titolo per la maggioranza dei quotidiani del paese sia in inglese che in urdu: ecco le immagini dalle strade di Islamabad. La giovanissima premio Nobel per la pace 2014, militante per l'istruzione delle ragazze, studia in Gran Bretagna ed è al primo anno di università ad Oxford dove segue i corsi di filosofia, economia e politica.

A sei anni dall'attentato dei talebani, Malala ha esaudito il "sogno" di tornare nel suo Paese d'origine per una visita di quattro giorni, la prima da quando fu colpita in faccia da un proiettile sparato dai talebani, nel 20012, quando aveva appena 14 anni. Fra i titoli dei quotidiani si legge "E' un sogno diventato realtà", "Malala nostalgica incontra il primo ministro e chiede unità", "Ha lasciato la patria in coma e torna con il Nobel".