Parigi, la Senna entra in un palazzo: ma è un'installazione

Parigi, (askanews) - Un tempo faceva parte del palazzo di Re Filippo IV, era una sezione a parte, controllata da un custode, o concierge del palazzo reale. Poi la Conciergerie, palazzo storico di Parigi non lontano da Notre Dame, durante la Rivoluzione Francese ospitò centinaia di prigionieri prima che fossero ghigliottinati in piazza. Vi passarono anche Danton, Robespierre e la regina Maria-Antonietta, ma oggi ha un nuovo inquilino, illustre, la Senna. L'idea è stata dell'artista Stéphane Thidet, che ha deviato il corso del fiume per farlo passare all'interno del palazzo. Il risultato è suggestivo: con un gioco di luci e ombre prende vita l'installazione dal titolo "Detournement" (Deviazione), aperta al pubblico.

"Non è la prima volta che la Senna entra alla Conciergerie. All'interno si vede ancora il livello raggiunto dall'acqua a un'altezza di 30 cm durante le inondazioni del 1910. L'idea è venuta così all'artista, ha pensato di ricreare artificialmente una situazione simile. Spesso ci spingiamo troppo oltre, creiamo ostacoli e barriere per l'essere umano e con questo progetto volevo fare l'opposto: dare libertà. Questo canale artificiale, questo meandro della Senna entra dalle finestre, passa attraverso le porte, ondeggia tra le colonne e scivola liberamente all'esterno con piccole cascate. Per me l'importante era dare questo senso di libertà".

E Delphine Samsoen, amministratrice del palazzo, ha spiegato: "Alla Conciergerie non vogliamo che i monumenti siano congelati nel tempo, nella storia. Dovrebbe essere un posto in cui la gente vuole tornare, un posto vivo e in contatto con l'arte contemporanea. Questo è il motivo per cui io invito di continuo artisti a utilizzarne gli spazi, ad appropriarsene e reinventarli. E credo che Stéphane Thidet lo abbia fatto in modo superbo, ha ripensato completamente lo spazio e lo ha legato al fiume e alla città".