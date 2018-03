Zidane annuncia: voglio continuare ad allenare il Real Madrid

Roma, (askanews) - Zinédine Zidane, sotto contratto al Real Madrid fino al 2020, ha annunciato di voler continuare come allenatore della squadra spagnola anche la stagione prossima, chiarendo per la prima volta i suoi progetti per il campionato 2018-2019.

"Qui, dipende dai risultati. Non è mai cambiato, non cambierà mai, è l'esigenza di questo club e io l'ho accettata. So dove sono, sono 18 che frequento questo club anche se non si direbbe. So benissimo come funziona e sto al gioco. Faccio una cosa che amo, la faccio fino in fondo e se la domanda è se voglio continuare, la risposta è si, voglio continuare".

"Sono una persona appassionata, che ama ciò che fa e questa è la cosa più importante. E poi, amo il gioco, amo vedere giocare i miei giocatori. Sono molto competitivo, è questo ciò che mi hanno insegnato nel club e tutti i miei giocatori amano la competizione".