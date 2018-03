Folla di tifosi a Buenos Aires per mostra sulla Coppa del Mondo

Buenos Aires (askanews) - L'Argentina si è qualificata per i Mondiali di Russia 2018 al photo-finish ma i tifosi albiceleste credono che Messi e compagni abbiamo molte chance di farcela. Per questo c'è grandissimo interesse a Buenos Aires per la mostra di cimeli della Coppa del Mondo. Impossibile resiste alla tentazione di farsi immortalare accanto alla Coppa o alla mitica maglia numero 10 di Maradona.