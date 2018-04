Como, perseguita la ex compagna e le incendia auto: arrestato

Milano (askanews) - Perseguitava la ex ed è arrivato ad incendiarle la macchina: la polizia di Como ha arrestato un italiano di 53 anni, di professione vigile del fuoco in servizio a Milano, per atti persecutori e danneggiamento aggravato. Il 26 marzo scorso una volante della questura è intervenuta in un parcheggio insieme ai vigili del fuoco: i poliziotti hanno esaminato le immagini registrate del sistema di videosorveglianza, dalle quali si è accertato che pochi minuti prima un uomo aveva appiccato il fuoco alla ruota posteriore destra e nella parte anteriore sinistra. Durante il sopralluogo la polizia scientifica ha trovato una candela, parzialmente consumata.

Le indagini hanno chiarito che la proprietaria dell'auto era perseguitata dal suo ex compagno con il quale aveva interrotto ogni rapporto da circa tre mesi, fino a vedersi costretta a cambiare abitudini di vita. La donna ha fatto denuncia per atti persecutori: lei stessa ha riconosciuto, nel visionare le immagini, il suo ex compagno come autore dell'incendio e ha riferito agli investigatori di aver notato la presenza dell'uomo, a distanza, prima di entrare nel parcheggio.