Siria, i ribelli evacuati dall'ultima roccaforte a Ghouta Est

Roma, (askanews) - I combattenti di Jaish al Islam, il principale gruppo ribelle siriano, e le loro famiglie, vengono evacuati da Duma, ultimo bastione ribelle di Ghouta Est, vicino a Damasco.

Gli autobus che li trasportano lasciano il checkpoint di Wafidine, devono raggiungere i territori ribelli nel Nord della Siria, in base a un accordo annunciato dalla Russia, ma sul quale Jaish al Islam è rimasto finora in silenzio. Le operazioni, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani dovrebbero durare alcuni giorni.