Bonino: Governo? L'onere di governare sta a chi ha vinto

Roma, (askanews) - Più Europa - che era andata al voto in coalizione con il PD - non ritiene che sia possibile per chi ha perso le elezioni andare al governo: lo ha detto la senatrice Emma Bonino all'uscita del Gruppo Misto delle consultazioni al Quirinale.

"Noi di più Europa riteniamo che chi ha avuto l'onore di vincere le elezioni, o di co-vincerle, adesso deve assumersi l'onere di governare il paese,attuando o sfumando promesse elettorali sufficientemente bizzarre. In una democrazia funzionante chi vince governa, se hanno problemi interni... E chi non vince ha un ruolo altrettanto importante che è quello del controllo e dell'opposizione" ha detto Bonino.

"La seconda considerazione è l'aggancio senza tentennamenti con l'Unione Europea a partire dalle leggi del bilancio e dai conti pubblici che non ci pare aver riscontrato in altre forze in questa cam'pagna elettorale" ha proseguito Bonino. "E in un momento di sbavatura degli amici francesi, l'aggancio all'Europa ci sempra sembre più importante per l'Italia e a questo si dedicherà Più Europa".