Champions, Allegri e Zidane: che gol pazzesco Cristiano Ronaldo!

Milano, 4 apr. (askanews) - "Sono dispiaciuto per il risultato perchè la squadra, fino all'espulsione di Dybala, ha fatto credo la miglòiore partita della Champions". Così Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta della Jueventus a Torino per tre a zero con il Real Madrid. Impossibile non commentare l'incredibile gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo. "Non so se sia il gol più bello della storia, sicuramente è un gol straordinario. Da un paio d'anni Cristiano Ronaldo è il miglior centravanti, senza togliere niente agli altri", ha detto il tecnico bianconero.

"Cristiano ogni tanto fa delle cose che sono soltanto sue. Posso dire che è uno dei più bei gol della storia del calcio. Forse non è più bello del mio, quello che ho fatto a Glasgow", ha scherzato Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos, ricordando la sua rete nella finale di Champions League tra Real Madrid e Bayer Leverkusen nel 2002.