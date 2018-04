In migliaia a Memphis per ricordare Martin Luther King

Memphis (askanews) - Il sogno e il messaggio del reverendo Martin Luther King sono ancora vivi e muovono migliaia di persone. In tanti sono scesi in strada a Memphis dove il premio Nobel per la pace venne assassinato a 39 anni nel balcone di una stanza da un proiettile sparato da un fucile di precisione.

Una grande manifestazione pacifica per ricordare l'impegno di King nella difesa dei diritti dei neri e contro la segregazione razziale. Martin Luther King ha guidato il cambiamento sociale americano affrontando una feroce opposizione politica. Il suo sogno è diventato realtà con l'elezione di Barak Obama, primo afroamericano alla casa bianca, la guerra per la parità non è ancora vinta.