Italia-Russia, relazioni tra i due Paesi sempre più centrali

Napoli, (askanews) - Un format itinerante, molto imitato, su un tema mai così attuale: le relazioni con la Russia. Si è concluso con grande successo da pochi giorni il forum di Conoscere Eurasia a Napoli "Italia-Russia, l'arte dell'innovazione", e già si avvicinano le nuove tappe di Catania il 13 aprile e Vienna il 26. L'evento napoletano, con la partecipazione dei rispettivi ambasciatori Pasquale Terracciano e Sergey Razov, ha dimostrato quanto le relazioni bilaterali tra i nostri due Paesi siano centrali nell'epoca in cui viviamo. E proprio grazie al format, inventato da Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia, se ne continuerà a parlare. Sino ad arrivare al Forum internazionale di San Pietroburgo, la Davos russa, dal 24 al 26 maggio. E poi per la vigilia del Campionato del Mondo di calcio si prepara una partita Russia-Italia sulla Piazza Rossa. Al posto degli azzurri, che non si sono qualificati, dovrebbe giocare una squadra di giovanissimi dai 10 ai 14 anni.