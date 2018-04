L'Isola di Boracay nelle Filippine chiusa ai turisti per sei mesi

Roma, (askanews) - L'Isola di Boracay, paradiso nelle Filippine, sarà chiusa ai turisti per sei mesi. La decisione è stata presa dal presidente Rodrigo Duterte che ha accusato le attività dell'isola, tra hotel e ristoranti, di non curarsi dell'ambiente e scaricare le acque reflue in mare, trasformandolo in un "pozzo nero".

Meglio quindi, secondo lui, fermare tutto per alcuni mesi, a partire dal 26 aprile, per rupulirla. Ma la decisione di "chiudere" la rinomata località con le sue spiagge bianchissime e il mare cristallino spaventa tutto il settore. Sull'isola ogni anno arrivano circa due milioni di persone e centinaia di famiglie lavorano in imprese legate al turismo.