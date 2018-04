Martina (Pd): no ipotesi governo. Chi ha vinto sia responsabile

Roma (askanews) - "L'esito elettorale negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino. Abbiamo segnalato come l'avvio della legislatura abbia fatto emergere una potenziale maggioranza che si è espressa in ambito istituzionale nell'elezione dei presidenti delle Camere. Sono scelte che non hanno previsto un nostro coinvolgimento. Sono scelte di natura politica. Si tratta di capire se queste forze siano in gradi avanzare un ipotesi di governo praticabile, lo dicano. Si facciano carico fino in fondo di una responsabilità. Il tempo della campagna elettorale è finito, i vincitori del 4 marzo tornino coi piedi per terra". Lo ha

detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, nella

dichiarazione resa al termine del colloquio con il Capo dello

Stato Sergio Mattarella per le consultazioni.