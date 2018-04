The Musical Box, la band tribute dei Genesis arriva in Italia

Roma, (askanews) - The Musical Box, la band canadese famosa in tutto il mondo per la capacità di far rivivere le emozioni del repertorio e dei costumi dei Genesis, tornano in Italia in autunno 2018 con l'inedito show dal titolo "A Genesis Extravaganza". Per la prima volta in assoluto, in 25 anni, la band fa un incredibile viaggio nei primi Genesis.

Un tour imperdibile che toccherà in Italia 4 città: il 28 ottobre Roma (Auditorium Parco della Musica), il 30 ottobre Firenze (Teatro Verdi), il 31 ottobre Milano (Teatro degli Arcimboldi), il primo novembre Padova (Gran Teatro Geox).

The Musical Box offrono la possibilità di rivivere la magia di un'esperienza unica con uno show spettacolare ed emozionante, le performance virtuosistiche, gli effetti speciali e gli strumenti vintage di grande valore degni di un museo. La band porterà sul palco le composizioni iconiche e le vere rarità del periodo 1970 - 1977, passando per Trespass, Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England by the Pound, The Lamb Lies Down on Broadway, A Trick of the Tail e Wind&Wuthering.

The Musical Box sono l'unica tribute band ufficiale approvata e supportata dai Genesis e da Peter Gabriel, che ha riconosciuto la bravura della band. "Non riesco ad immaginare nessuna miglior tribute band - dichiara Steve Hackett -. Non solo ricreano il suono, ma sono anche visivamente identici. Sembra che per loro niente sia difficile".

"Non sono solo una tribute band - aggiunge Phil Collins - loro hanno preso un periodo storico e lo stanno riproducendo fedelmente nello stesso modo in cui qualcun'altro realizzerebbe una produzione teatrale".