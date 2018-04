"Despacito" da record: è il video più visto di sempre su YouTube

Roma (askanews) - Un tormentone che non conosce limiti. "Despacito" è il video più visto di sempre su Youtube superando l'incredibile cifra di 5 miliardi di visualizzazioni.

La canzone dei portoricani Luis Fonsi e Daddy Yankee è stata la colonna sonora dell'estate scorsa e ha battuto la concorrenza distanziando di molto i successivi video ossia "See You Again" di Wiz Khalifa e Charlie Puth (fermi a 3.49 miliardi) e "Shape Of You" di Ed Sheeran fermo a 3.41 miliardi.

Ma la hit latina Despacito è davvero una miniera d'oro per i due cantanti: è #1 nella classifica di vendita nei principali mercati del mondo a cominciare da quelli sudamericani, passando per l'Europa per arrivare prima in Gran Bretagna, dove non era mai capitato che una canzone spagnola raggiungesse la vetta della classifica, e negli Stati Uniti, impresa riuscita solo a "La Bamba" nel 1987 e "la Macarena" nel 1996.

Ma ancora più importante, "Despacito" in America ha eguagliato il record di settimane consecutive al #1 posto della classifica singoli Billboard Hot 100 arrivando a 16 settimane in vetta ed è inoltre la canzone più ascoltata in Streaming di tutti i tempi. Chi va despacito, va sano e va lontano.