"Johnny English colpisce ancora", torna la spia Rowan Atkinson

Roma, (askanews) - Torna la più esilarante spia del mondo interpretata da "Mr. Bean" Rowan Atkinson. Dopo "Johnny English" nel 2003, il sequel, "Johnny English - La rinascita" nel 2011, sta per arrivare il terzo capitolo, "Johnny English colpisce ancora", dall'11 ottobre nelle sale italiane.

La storia questa volta comincia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, ad eccezione di Johnny. E l'amatissimo agente segreto "per caso" viene richiamato dalla pensione per tuffarsi nella missione: trovare l'hacker a capo di tutto. Dovrà superare le sfide della tecnologia moderna.

E questa volta ci sarà anche la bella ex Bond girl Olga Kurylenko.