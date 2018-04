L'amore tra Serge Gainsbourg e Jane Birkin in mostra a Calais

Calais (Francia), (askanews) - La tumultuosa relazione tra Serge Gainsbourg e Jane Birkin, fotografata dal fratello dell'attrice e cantante britannica, Andrew Birkin, è raccontata al museo des Beaux-Arts di Calais in una mostra dal titolo "Jane & Serge" (aperta al pubblico dal 7 aprile al 4 novembre 2018). Andrew Birkin ha fotografato la coppia tra il 1964 e il 1979. Jane Birkin ha raccontato: "E' molto emozionante, è semplicemente affascinante, penso che abbiamo scoperto Serge grazie a delle foto di Andrew, forse un po' come i filmini con la Super 8, vediamo anche a quale punto c'era uno charme che non avevamo percepito. Anche se adesso sappiamo tutto, intendo dire che la personalità di Serge, la sua popolarità, non ha fatto che crescere; ma forse la gente non sa quanto era divertente. (Andrew) era lì durante le vacanze, nelle riprese un po' pazze che ho fatto e si divertivano talmente tanto, lui e Serge. Sapevo che se Andrew fosse venuto, Serge si sarebbe fantasticamente divertito. Sì, dato che era lì, scattava lui, era lui il fotografo, altrimenti tutto ciò sarebbe solo nei miei diari intimi e non ci sarebbero delle foto".

Per raccontare la storia di una delle coppie più celebri e scandalose del ventesimo secolo, Andrew Birkin ha catturato la spontaneità delle loro effusioni, giocando con la messa a fuoco e il colore, la vita privata e pubblica dei due amanti: "Sono molto contento. Non avevo programmato questa mostra. Me l'hanno proposta e ho messo a disposizione circa 500-600 foto che avevo scattato negli anni, ma ho lasciato la scelta al museo e ho dato loro anche delle cartoline, molte cartoline che Jane mi aveva dato o inviato".

In fondo alla mostra l'emozionante documentario di qualche minuto realizzato da Jane durante le vacanze della coppia con le figlie Charlotte e Kate, quest'ultima avuta da Jane con il compositore John Barry. Momenti anche di malinconia nell'esposizione mostrano la rottura dolorosa della coppia nel 1980, che inaugurerà un periodo cupo nel lavoro dell'artista francese. Sul grande chansonnier francese, Andrew sottolinea: "Era uno dei grandi amori della mia vita, un amore platonico, perché a quel livello non potevo competere con Jane. E' stata una delle tre o quattro persone che hanno contato di più nella mia vita".