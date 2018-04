Napoli borbonica: riapre alle visite Palazzo Salerno

Napoli (askanews) - Alla scoperta di Palazzo Salerno un tesoro nascosto e poco conosciuto che ha fatto la storia di Napoli. Dopo anni di attesa il sabato e la domenica mattina, l'associazione culturale "Borbonica Sotterranea", propone visite guidate all'interno del Palazzo sede del Comando Forze di Difesa interregionale Sud.

Le visite guidate saranno anche l'occasione per far conoscere ai cittadini i compiti ed il ruolo dell'Esercito Italiano. Sarà possibile inoltre nei prossimi mesi visitare, nel sottosuolo di Palazzo Salerno, una cavità utilizzata come rifugio antiaereo durante il secondo conflitto mondiale come racconta il presidente Associazione Borbonica Sotterranea, Gianluca Minin.

"Completamente diverso dagli altri rifugi, si sono fatti tutte le stanzette, c'era il comando, una serie di bagni, tutto molto carino, diverso da quelli canonici che conoscete nel sottosuolo della città"

La cavità sarà oggetto di restauro e manutenzione, da parte dell'associazione Borbonica Sotterranea, al fine di restituire a napoletani e turisti questo patrimonio come spiega il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Diventa un fattore di attrazione mondiale, perchè non so quante altre città al mondo hanno una città sotterranea di tali suggestioni, basta vedere il rifugio della Seconda Guerra Mondiale, le scritte di inizio '900, fino alle cavità in tufo del periodo medioevale, i pozzi, il giardino in superfice. E' davvero un bel vedere e un grande riconoscimento a chi lo fa per amore della nostra città".

Da non perdere anche il bellissimo giardino panoramico e le sale storiche del palazzo.