Puigdemont è uscito dal carcere in Germania

Neumuenster, (askanews) - Il leader catalano Carles Puigdemont ha varcato la soglia del carcere di Neumuenster, in Germania, alle 13:53, circa due ore più tardi di quanto annunciato.

Puigdemont ha dato vita a una breve conferenza stampa e con un "tedesco zoppicante" - riferisce la Bild - ha detto: "Desidero ringraziarvi per l'aiuto e la solidarietà. Olte grazie!", e poi in inglese: "Auspigo l'immediato rilascio dei miei colleghi agli arresti in Spagna". Poi ha aggiunto: "E' una vergogna per l'Europa, avere prigionieri politici".