Puigdemont libero su cauzione in Germania, esclusa l'estradizione

Neumuenster, (askanews) - Il Tribunale superiore dello Schleswig-Holstein ha rimesso in libertà dietro il pagamento di una cauzione di 75.000 euro il leader separatista catalano Carles Puigdemont, escludendo l'estradizione in Spagna per il reato di ribellione.

Resta tuttavia in piedi l'accusa di corruzione, per appropriazione indebita di fondi pubblici, reato per il quale Puigdemont potrebbe ancora essere estradato a Madrid.

Secondo gli avvocati del leader catalano, Puigdemont uscirà dalla prigione di Neumuenster, nel nord della Germania, già venerdì.

"Dobbiamo guardare al futuro con speranza e ottimismo perché ne abbiamo il diritto, abbiamo il diritto di non farci rubare il futuro", si legge in un tweet postato da Puigdemont. "Dobbiamo mantenere la posizione, non dobbiamo tornare indietro ora", ha aggiunto.