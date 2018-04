Sala: problema Pd non è segretario, ma avere linea comune

"Non so se adesso il problema centrale del Pd sia il nuovo segretario. Penso che il problema centrale è che chi comanda, e non sono in tanti, trovi una linea comune". Così a margine della presentazione del proprio libro "Milano e il secolo delle città" in Confcommercio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'ipotesi di candidatura di Maurizio Martina alla segreteria del Pd

"Se dovessero fare delle primarie, come l'altra volta non andrei a votare, però stimo Martina, è certamente una persona capace", ha aggiunto.