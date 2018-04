A Gaza i funerali delle vittime del conflitto alla frontiera

Gaza, (askanews) - A Gaza i funerali delle vittime degli scontri alla frontiera con Israele venerdì 6 aprile. I morti sarebbero nove, centinaia i feriti dalle pallottole israeliane. Queste sono le esequie dell'adolescente Alaa al-Zamili a Rafah nel sud della striscia di Gaza.

A Gaza City invece sono stati celebrati i funerali del giornalista palestinese Yasser Murtaja, ucciso da una pallottola mentre riprendeva gli scontri fra dimostranti palestinesi e soldati israeliani. Il fratello Motazem lo ha visto cadere a terra e racconta: "C'erano scontri violenti mentre i manifestanti avanzavano davanti ai pneumatici in fiamme. Yasser è andato avanti per riprendere meglio e mostrare al mondo cosa succedeva. Un proiettile lo ha colpito allo stomaco ed è uscito dalla schiena. Dopo sette ore in terapia intensiva, è morto".