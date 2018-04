Leone Fognini, l'Italia è in corsa

Italia e Francia sono sull '1-1 dopo la prima giornata della sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in corso fino a domenica sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, a Genova. Fabio Fognini nel secondo singolare ha superato Jeremy Chardy, rispondendo così a Lucas Pouille che aveva sconfitto in cinque set Andreas Seppi. Il ct degli azzurri Corrado Barazzutti: "Ero ottimista prima e continuo ad essere ottimista, è un risultato che poteva essere previsto, uno pari in una giornata di questo genere". Occhi puntati sul doppio tra la coppia azzurra Simone Bolelli/Paolo Lorenzi e quella francese Pierre-Hugues. Herbert/Nicolas Mahut. Ma a Genova c'è anche la star storica del tennis francese, Yannick Noah, allenatore dei transalpini, che si diverte nell'atmosfera della coppa Davis: "Abbiamo subito un break sul 4-3, eravamo 40-0. Il settimo game di un set è sempre importante, l'abbiamo perso, ecco... Italia 1 Francia 1, fantastico. Ho visto anche le immagini di Germania-Spagna, anche lì un'atmosfera incredibile. E' quello che amo e che difenderò sempre con tutta la mia forza.