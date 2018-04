Coppa Davis, Italia sotto 1-2, esultanza dei francesi

Genova, (askanews) - Niente da fare per il doppio Simone Bolelli/Paolo Lorenzi contro la Francia in Coppa Davis, sconfitto in tre set dalla coppia avversaria Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut. Nelle immagini l'esultanza dei francesi a Valletta Cambiaso (Genova) dove i transalpini sono arrivati a 1-2 complessivo. Per vincere, l'Italia dovrebbe conquistare entrambi i singolari domenicali: le sfide tra i due numeri uno dei rispettivi team, Fabio Fognini e Lucas Pouille, e in chiusura quella tra i numeri due, Andreas Seppi e Jeremy Chardy.