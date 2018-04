Di Maio da Ivrea: "molto fiducioso" su governo di coalizione

Ivrea, (askanews) - Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, si è detto "molto fiducioso" sulla possibilità che sia accolta dal centrodestra o dal Pd la sua proposta di un "contratto di governo" per la formazione del nuovo esecutivo "di cambiamento". Quanto all'ipotesi che l'eventuale adesione del Pd sia condizionata a un suo passo indietro ha aggiunto: "Su questo non ho nessun tipo di notizia, dico soltanto che sia da una pare sia dall'altra ci sono delle evoluzioni e le attendiamo".

"Come ho detto all'uscita del Quirinale l'altro giorno noi siamo al lavoro per creare una maggioranza di governo che metta al centro le questioni dei problemi dei cittadini. Queste soluzioni passano per un contratto di governo sul modello tedesco. Un contratto di governo che come ho già detto può essere sottoscritto dal Movimento Cinque Stelle o con la Lega o con il Partito Democratico. Noi siamo pronti ma vediamo anche che ci sono delle evoluzioni negli altri schieramenti. Registro come un passo in avanti la dichiarazione del segretario del Pd Martina di stamattina, come sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale o ci vai con il 17, o con il 37%, in ogni caso non fa 51 e quindi non crei una maggioranza. Io guardo a queste evoluzioni consapevole che l'obbiettivo è dare un governo del cambiamento a questo paese, un contratto sui temi, sulle soluzioni per il cambiamento. Oggi io sono molto fiducioso per questa soluzione. Sappiamo che sia da una parte che dall'altra ci sono delle evoluzioni e le attendiamo".