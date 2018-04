Hong Kong, i colorati fan del Rugby Sevens fra birra e maschere

Hong Kong, (askanews) - Coniglietti e unicorni rosa: gli appassionati dell'Hong Kong Rugby Sevens riempiono uno stadio da 40mila persone in quello che è uno dei maggiori eventi sportivi nell'ex territorio britannico. Mascherati e aiutati da abbondanti libagioni di birra, secondo tradizione, creano una festa paragonabile al Carnevale di Rio per allegria anche se non per temperatura atmosferica. L'Hong Kong Sevens è un torneo annuale di rugby a 7 che fa parte delle World Rugby Sevens Series; è l'unico torneo del circuito al quale partecipano 28 squadre, molte dell'emisfero australe.