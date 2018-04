Incendio a San Donato Milanese, muore vigile fuoco volontario

Era intervenuto con i colleghi per domare un incendio scoppiato all'interno della Rykem, azienda di San Donato Milanese, alle porte di Milano, specializzata nella vendita di detersivi e prodotti per la pulizia: Pinuccio La Vigna, vigile del fuoco volontario del distaccamento di Pieve Emanuele di 48 anni, è morto dopo essere rimasto travolto dal crollo di una porzione di tetto mentre cercava di spegnere l'incendio, scoppiato nella tarda serata del 6 aprile. Sul suo account Twitter il Corpo nazionale dei vigili del fuoco "si stringe alla famiglia di Pinuccio La Vigna". L'incendio è stato domato, le cause restano da accertare. Lo scorso 20 marzo altri due vigili del fuoco sono morti a causa di un'esplosione durante un intervento per una fuga di gas in un appartamento a Catania.