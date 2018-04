Puigdemont chiede alla Spagna di "rispettare la democrazia"

Berlino, (askanews) - Il leader separatista catalano Carlos Puigdemont ha rivolto un appello a Madrid affinché "rispetti la democrazia e i trattati internazionali" e poi ha auspicato un "negoziato basato sul rispetto reciproco" con il governo di Madrid.

Puidgemont, rilasciato ieri dietro cauzione dal carcere di Neumuenster, in Germania, ha convocato oggi una conferenza stampa a Berlino.

"Esorto il governo spagnolo a rispettare la democrazia e i trattati internazionali, rispettando la risoluzione delle Nazioni Uniti che obbliga la Spagna a garantire i diritti dei prigionieri", ha detto Puigdemont riferendosi ai tanti politici separatisti catalani incarcerati dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna dalla Spagna dello scorso anno. In tutto sono 13 i dirigenti perseguiti da Madrid per ribellione, nove sono in carcere.

La giustizia tedesca ha escluso di estradare Puigdemont in Spagna per motivi politici, anche se resta in piedi un'accusa per malversazione. I suoi avvocati chiedono l'archiviazione della pratica. Puigdemont ha detto di augurarsi di poter tornare in Belgio una volta concluso l'iter giudiziario in Germania, per riprendere le sue "attività in esilio".