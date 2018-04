A Milano Mobility Dog Park, spazio Amazon per i cani al parco

Milano, (askanews) - Uno spazio per il benessere e il divertimento dei migliori amici dell'uomo: si chiama Mobility Dog Park il progetto che Amazon ha avviato con il Comune di Milano per il riallestimento e la riqualificazione di una delle due aree cani nei Giardini Indro Montanelli, con un percorso gioco-addestramento per gli esercizi di Mobility Dog. Amazon, che ha donato lo spazio, si farà carico dei lavori di manutenzione delle strutture per tre anni. Lo hanno inaugurato Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, e Tommaso Debenedetti, category leader consumables di Amazon.it.

"Quando abbiamo lanciato il negozio per animali su Amazon.it abbiamo deciso di abbracciare il progetto 'Cura e adotta il verde' del Comune di Milano e di regalare a tutti i cittadini amanti degli animali a 4 zampe il Mobility dog park".

L'area è dotata di 7 strutture per il gioco e l'addestramento dei cani, che tracciano un percorso ideato per affinare l agilità dell animale e rafforzare la comunicazione e la collaborazione tra animale, come Tabor e Dylan di 4 e 6 anni, e padrone.

"Penso sia importantissimo portarlo a sfogarsi ai parchi perchè ha bisogno di correre, non può stare sempre in appartamento: lui si diverte, si sfoga, fa amicizia con altri cani e socializza e così anche io con gli altri padroni".

"Un cane tenuto al guinzaglio si sente prigioniero, avere la possibilità di muoversi senza in un'area deputata è molto importante, solleva il proprietario da una serie di ansie che può avere e il cane è felice".

Amazon invita i clienti, residenti in Italia, a partecipare alla seconda edizione di Amazon Pet Star, che darà la possibilità a 5 di loro di vedere i propri animali pubblicati su Amazon.it come nuovi testimonial del negozio dedicato: bisogna pubblicare una foto dell'animale, dal cane al pesce rosso, aggiungendo l'hashtag #amazonpetstar entro le 12 del 30 aprile.