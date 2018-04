Champions, Di Francesco: "Servirà un miracolo, noi ci crediamo"

Roma (askanews) - Servirà fortuna, bravura e, soprattutto "amore" alla Roma per ribaltare domani all'Olimpico il 4-1 subìto all'andata a Barcellona nel quarto di finale di Champions League. "Giochiamo con amore. E proviamo ad essere concreti, pensando di poter far male" dice in fase di presentazione il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. "Al derby penseremo poi" aggiunge. "Abbiamo l'occasione di fare qualcosa di impensabile visto che loro praticamente non hanno mai perso, un miracolo se volete, ma abbiamo il dovere di provarci, noi combattiamo contro una corazzata". L'esempio è la partita perfetta giocata con il Chelsea in casa. "A Roma la mentalità vincente non c'è mai stata, o c'è stata molto poco - ammette Di Francesco - e dobbiamo costruirla dentro Trigoria". Noi "abbiamo il difetto di costruire poco. E voglio più cattiveria. Col Barcellona ce ne servirà tanta".