Francia di nuovo paralizzata per lo sciopero dei ferrovieri

Roma, (askanews) - Francia di nuovo paralizzata per il nuovo sciopero dei ferrovieri, il terzo in meno di una settimana, mentre in Parlamento approda la riforma della società ferroviaria pubblica che ha suscitato le ire dei lavoratori e che il governo giura di voler portare fino in fondo.

Le adesioni alla protesta sono leggermente più basse di quelle delle agitazioni della scorsa settimana: il 43% tra il personale indispensabile alla circolazione dei treni, contro il 48% delle altre due giornate di stop. Ma secondo la società delle ferrovie di stato Sncf, sciopera il 74% dei macchinisti, come nella altre giornate. É prevista la circolazione di un Tgv su cinque, un treno regionale su tre e un Intercity su sei.