Il grande cinema arriva a Cinecittà World con Cinetour

Roma, (askanews) - Cinecittà World, il parco divertimenti alle porte di Roma si apre al grande cinema con l'inaugurazione di Cinetour, un percorso tra i set dei kolossal del passato fino ai giorni nostri, tra le nuove attrazioni dell'anno.

Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World: "Cinetour la mostra di Cinecittà World è la possibilità di entrare e toccare con mano alcuni dei set che hanno fatto la storia del cinema e di Cinecittà. Si parte da Cleopatra film del '63 con Liz Taylor e Richard Burton, vincitore di 4 Oscar, si passa attraverso la Cattedrale nel Cimitero dei morti viventi, Robocop, Terminator e per finire l'antica Roma, con il Palazzo di Erode, set di un film americano ancora non uscito in Italia, Jesus The Savior".

All'inaugurazione erano presenti molti personaggi dello spettacolo tra cui Kaspar Capparoni, Irene Ferri, Ludovico Fremont, Demo Morselli e Maria Monsè. Tra le 8 novità del 2018, che portano a 30 il totale delle attrazioni, ci sono anche Motori...Ciak, Azione!, lo stunt show ispirato ai grandi film action e I-Fly, la montagna russa che usa un simulatore attrezzato con la realtà virtuale permettendo di restare a terra.

"A Cinecittà World entri fiscamente nei film: tramite i set originali, come Cinetour o Ben Hur, sia tramite la tecnologia, come nelle attrazioni in realtà virtuale tipo La Guerra dei Mondi o Labirinto, sia infine tramite gli attori come nella Horror House dove si incontrano alcuni protagonisti dei film horror più famosi".